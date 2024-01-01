  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النرويج تعتزم زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار 86 مليون يورو

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تعتزم زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار 86 مليون يورو



أوسلو/سما/

 اقترحت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء، زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، لأن قطاع غزة على حافة المجاعة.

ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتُمد العام الماضي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية النروجية آن بيث تفينريم في بيان، إن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".

وأضافت أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة"، منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل" والوضع "الحرج" في الضفة الغربية.

ومن جهته، حذر وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد أن "الأمر سيكون كارثيا على السكان" مضيفا "هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مراراً وتكراراً من المجاعة والموت والرعب، والآن يُطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة".

وفي 7 أيار/مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها. كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استُهدفت المنطقة بضربات أخرى الثلاثاء.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الثلاثاء، أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من أيار/مايو الحالي".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

نصر الله: لا حل أمام إسرائيل لوقف جبهة لبنان إلا بإنهاء حرب غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 جنود بقصف بقذائف الهاون على منطقة معبر رفح

واشنطن : اسرائيل حشدت قوات كبيرة لشن عملية واسعة في رفح

غزة خط أحمر.. “أنصار الله” تتوعد أمريكا وإسرائيل بـ “ترتيبات غير متوقعة”

الأخبار الرئيسية

بن غفير يدعو لعودة "إسرائيل" إلى غزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين “طوعا”

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

سي أن أن: "إسرائيل" حشدت قواتها على أطراف رفح تمهيداً لهجوم واسع

لوموند: الفشل العسكري الإسرائيلي هو نتيجة للإستراتيجية التي حولت غزة إلى سجن مفتوح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية