شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي طال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن عددا من المواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تل الزعتر ومربع المدارس في مخيم جباليا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين ثلاثة شهداء ونحو 9 مصابين، بعد استهداف مدفعية الاحتلال ومسيراته عدة مناطق في حي الزيتون.

كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، كما قصف الاحتلال أحياء السلام والجنينة والتنور والبرازيل في المدينة.

وفي وسط القطاع، أصيب 6 مواطنين بجروح إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيمي النصيرات والبريج.