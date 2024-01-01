أونروا: "إسرائيل" هجّرت 450 ألف فلسطيني من رفح

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل هجّرت بهجماتها نحو 450 ألف فلسطيني من رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الأونروا، في بيان على منصة إكس، أن الطرقات في رفح بدت فارغة من الناس الذين فروا بحثا عن الأمان، بعد إعلان إسرائيل استيلاءها على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأفادت أن عدد المهجَّرين قسرا من رفح يقدر بنحو 450 ألف شخص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على المدينة، في السادس من أيار/ مايو الجاري.



وقالت: "الناس يواجهون الإرهاق والجوع والخوف المستمر. لا مكان آمن. الأمل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار".

وفي 7 أيار/ مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بشن هجوم بري على منطقة رفح في غزة.

وسبق أن وافق الكابينيت ​​الإسرائيلي على القرار المتعلق بـ "توسيع منطقة" الهجمات البرية في مدينة رفح في 10 أيار/ مايو الجاري.