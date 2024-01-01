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إصابة 22 جنديا إسرائيليا بينهم 15 في معارك غزة خلال يوم

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 22 جنديا إسرائيليا بينهم 15 في معارك غزة خلال يوم



القدس المحتلة/سما/

 كشفت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة 22 جنديا خلال الـ24 الساعة الماضية، بينهم 15 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، وصل عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3 آلاف و456، مرتفعا من 3 آلاف و434، أمس الاثنين.

وبذلك يكون عدد الجرحى الإسرائيليين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 22 جنديا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة عدد من جنوده في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في المعارك الدائرة بمخيم جباليا شمال غزة.

وقالت إذاعة الجيش: “للمرة الأولى منذ بداية الحرب وصلت الفرقة 98 إلى قلب مخيم اللاجئين في جباليا وهي منطقة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من المناورة البرية”.

وادعت أنها “منطقة مزدحمة ومليئة بالتحديات، إذ يقوم المظليون بمداهمة أهداف فوق الأرض وتحتها”.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال الاشتباكات 40 فلسطينيا (من المقاومين) بالمنطقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت: “مواجهات ومعارك عديدة جرت مع المسلحين خلال اليوم الأخير في منطقة جباليا”.

وأضافت: “في المعارك العديدة التي دارت في جباليا، أصيب عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة ومتوسطة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلق حركة حماس فورا على تقرير الإذاعة الإسرائيلية.

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