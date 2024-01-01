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القسام تبث فيديو لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال في مخيم جباليا (شاهد)

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تبث فيديو لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال في مخيم جباليا (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، فيديو لاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال التي تشن هجوما على مخيم جباليا في قطاع غزة.

ويظهر مقاتلو الكتائب وهم يستهدفون دبابات وجنود جيش الاحتلال من مسافات قريبة، ومن وسط الأحياء والشوارع المدمرة بمخيم جباليا.

وأعلنت الكتائب في وقت سابق، أن “مقاتليها دمروا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وأضافت في بيان آخر أن “مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية خاصة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، في شارع جورج، شرقي رفح، أضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” خلف مسجد التابعين في المدينة نفسها.

كما أعلنت الكتائب استهداف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بعبوتي “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” بمنطقة حي السلام ومحيط معبر رفح البري، لافتة إلى استهداف “قوات العدو المتواجدة داخل المعبر بقذائف الهاون”.

كما أعلنت “سرايا القدس” اليوم، الإجهاز على قوة إسرائيلية كبيرة بعد إيقاعها في كمين مركب بمخيم جباليا.

وقالت السرايا في بيان: “تمكن مجاهدونا من استدراج قوة كبيرة خاصة لكمين محكم ومركب في شارع سوق الذهب بمخيم جباليا والإجهاز عليها من نقطة صفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف تي بي جي”.

وفي بيان لاحق، أعلنت السرايا تفجير عبوة ناسفة بجرافة لجيش الاحتلال بمنطقة أبو زيتون في معسكر جباليا.

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