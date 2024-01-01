أبو الغيط: نحشد للاعتراف بفلسطين وعقد مؤتمر دولي لحل الدولتين

القاهرة/سما/

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن الموقف العربي “يسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين.. كجزء من مسار يفضي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه”.



جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية المقررة أن تنعقد الخميس بالمنامة على مستوى القادة.

وقال إن “البحرين تتولى رئاسة القمة الثالثة والثلاثين في ظرف دقيق لأمتنا” في إشارة إلى الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأوضح أنه “لا تكفي أي كلمات للتعبير عن مشاعر الغضب الممزوج بالحزن لدينا جميعا لقد تحكمت مشاعر الانتقام الأسود من قادة الاحتلال الإسرائيلي حتى فقدوا أساسيات الحس البشري”.



ولفت إلى أن هؤلاء “ارتكبوا جرائم لها مسمى معلوم في القانون الإنساني السليم”، مضيفا أن هذا “المسمى صار العالم وبعد شهور من تراكم الفظاعات مستعدا لنطقه بوضوح: التطهير العرقي”.



وأكد أن “كل تحرك سواء كان عربياً أو دولياً لوضع حد لتلك الجريمة يظل ضرورة قصوى”.

وأوضح أن “الجهد العربي، عبر الشهور الماضية، سواء في إطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأطر.. تحرك على مستويين”.

وكان المستوى الأول وفق أبو الغيط “وقف الحرب فورا وإغاثة أهل غزة والتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيًا ودولياً، والثاني هو العمل من دون تأخير من أجل تحقيق رؤية الدولتين”.



وقال أبو الغيط: “إننا نسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين.. ليس كإجراء رمزي مهم، ولكن كجزء من مسار له معالم واضحة يفضي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه”.



وأضاف أن “الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، غير قادرين بمفردهما على التوصل إلى حل. ويحتاجان لتدخل دولي مكثف ومتواصل”.

وبشأن جدول أعمال القمة، تابع أبو الغيط قائلا: “مع أن مأساة غزة تسيطر على الأذهان وتدمي القلوب.. إلا أن جدول أعمال هذا المجلس مزدحم بقضايا عربية أخرى، فرضت نفسها”، لافتا إلى الوضع في السودان “في ظل الحرب المستعرة منذ أكثر من عام” (بين الجيش وقوات الدعم السريع).



والاثنين، توقع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات، أن “تخرج قمة البحرين بقرارات إيجابية، ومواقف موحدة تجاه القضايا والتحديات العربية المثارة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية آنذاك، دون توضيح أكثر.