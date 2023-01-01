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استشهاد 82 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 82 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفا و173 شهيدا و79 ألفا و61 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و234 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.


ومنذ السبت الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي بشكل متزامن، هجماته البرية والجوية في جميع محافظات غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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