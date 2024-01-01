  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة لاهاي تناقش خلال يومين إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

الثلاثاء 14 مايو 2024 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة لاهاي تناقش خلال يومين إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل



غزة / سما /

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح. و"لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية".

​​​​​وأُعلن أمس أن مصر أعلنت انضمامها إلى الدعوى، احتجاجا أن إسرائيل كثفت هجماتها على قطاع غزة وطردت الفلسطينيين من أراضيهم. كما أعلنت تركيا مطلع الشهر الجاري انضمامها إلى الدعوى القضائية. وقالوا في بيانهم "سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف".

#محكمة لاهاي #الجيش الإسرائيلي #غزة #إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

نصر الله: لا حل أمام إسرائيل لوقف جبهة لبنان إلا بإنهاء حرب غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 جنود بقصف بقذائف الهاون على منطقة معبر رفح

واشنطن : اسرائيل حشدت قوات كبيرة لشن عملية واسعة في رفح

غزة خط أحمر.. “أنصار الله” تتوعد أمريكا وإسرائيل بـ “ترتيبات غير متوقعة”

الأخبار الرئيسية

بن غفير يدعو لعودة "إسرائيل" إلى غزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين “طوعا”

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

سي أن أن: "إسرائيل" حشدت قواتها على أطراف رفح تمهيداً لهجوم واسع

لوموند: الفشل العسكري الإسرائيلي هو نتيجة للإستراتيجية التي حولت غزة إلى سجن مفتوح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية