محكمة لاهاي تناقش خلال يومين إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

غزة / سما /

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح. و"لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية".

​​​​​وأُعلن أمس أن مصر أعلنت انضمامها إلى الدعوى، احتجاجا أن إسرائيل كثفت هجماتها على قطاع غزة وطردت الفلسطينيين من أراضيهم. كما أعلنت تركيا مطلع الشهر الجاري انضمامها إلى الدعوى القضائية. وقالوا في بيانهم "سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف".