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الاحتلال الاسرائيلي يوسع عمليته العسكرية برفح نحو سط المدينة واستمرار إغلاق المعبر..

الثلاثاء 14 مايو 2024 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يوسع عمليته العسكرية برفح نحو سط المدينة واستمرار إغلاق المعبر..



غزة / سما/

تجاوزت دبابات الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الثامن من بدء عملية الاحتلال العسكرية في رفح شارع صلاح الدين شرق المحافظة .

ويقع شارع صلاح الدين على بعد 2 كيلو متر من الحدود مع فلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين ويقع على حدود الكثافة السكانية لاحياء رفح الشرقية.

ودخلت الدبابات إلى الغرب من معبر رفح فيما بدأ انه محاولة توغل عبر الشريط الحدودي مع مصر .

كما دخلت دبابات اخرى في شارع جورج بحي السلام وسط قصف مدفعيّ شمل الحي اضافة لحي البرازيل ومنطقة التنور التي تحيط بمشفى النجار وخربة العدس التي دمر فيها الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني .

ووسعت دبابات وطائرات الاحتلال دائرة القصف لتطال وسط المدينة بما يشمل دوار العودة ومخيم الشابورة ومخيم يبنا واللذين يضمان الكثافة السكانية الأعلى في رفح.

وحسب الأمم المتحدة فان اكثر من ٣٥٠ الف فلسطيني غادروا رفح فيما توكد أوساط محلية مغادرة اكثر من نصف مليون من اصل مليون و٣٠٠ الف سكنوا رفح في الأشهر الاخيرة.

وغادر مئات الآلاف من النازحين ايضا غرب رفح رغم عدم تهديد تلك المناطق إلى الان من قبل جيش الاحتلال.

ومع استمرار العملية يستمر إغلاق معبر رفح ومع يتشدد الحصار الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

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