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اقتحامات واسعة للأقصى في ما يسمى "يوم الاستقلال"..

الثلاثاء 14 مايو 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واسعة للأقصى في ما يسمى "يوم الاستقلال"..



القدس المحتلة / سما/

بدأت اقتحامات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال".

وقامت مجموعات متتالية من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وقام مستوطن برفع العلم الإسرائيلي والتقط الصور له في الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال المرافقة لهم، وأدى المستوطنون الصلوات الجماعية والعلنية خلال الاقتحام.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم والمدارس الدينية، لرفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى خلال اقتحامات اليوم، ومنذ أسبوعين بدأت بالتحضير لهذا الاقتحام الذي كان عنوانه "500 علم إسرائيلي داخل الأقصى".

كما علق المستوطنون العلم الإسرائيلي على باب المغاربة، الذي تتم من خلاله الاقتحامات.

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