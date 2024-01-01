221 يوم من العدوان على غزة :شهداء بالعشرات

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٢١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٧ شهيد و ٨٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٥٠٩١ شهيد و ٧٨٨٢٧ اصابة .

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها في مخيم جباليا ومحيطه واقتحمت ستة مراكز نزوح واعتقلت المئات وقتلت العشرات واجبرت الآلاف على مغادرة جباليا نحو غرب غزة تحت وقع القصف.

وادّت الغارات إلى تدمير اكثر من مئة منزل في جباليا .

واستهدفت طائرات الإحتلال الحربية منزلاً يعود لعائلة مسعود بشارع النزهة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهدت طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل لعائلة عبد الرحمن مقابل مدرسة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي غزة

واستشهد عدد من المواطنين في قصف منزل عائلة الصفدي في شارع غزة القديم بجباليا في حين استشهد ثلاثة مواطنين واصيب عدد كبير من الأطفال في قصف منزل ببيت لاهيا.

وتواصل اجتياح اجزاء من حي الزيتون لليوم الخامس على التوالي .

وجرفت آليات الاحتلال سور عيادة الصبرة الجنوبي، ودمرت شبكة الطاقة وخزانات المياه جنوب مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي استهدف منزلًا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

جنوب القطاع

وتتواصل محاولة اقتحام اجزاء جديدة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع غارات جوية ومدفعية مكثفة تطال احياءً رفح الشرقية ووسطها.

وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ١٤ مواطن من تحت انقاض المنازل المدمرة في حي السلام شرق رفح.

وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح ان الاحتلال أجبر جميع المراكز الصحية في شرق ووسط المحافظة على الإخلاء تحت تهديد القصف.

واشتعلت النيران في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في خربة العدس شمالي رفح؛ نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المدينة.

ولا تزال قوات الاحتلال تحكم إغلاق معبري رفح وكرم ابو سالم جنوب شرق المدينة لليوم الثامن دون السماح بإدخال مساعدات او سفر مرضى وجرحى.

واستهدف الاحتلال سيارة اممية ما ادى لاستشهاد سائقها الفلسطيني واصابة موظفة اجنبية بجراح.

وفي خان يونس اعلن المشفى الأوروبي توقف مولّد الكهرباء الرئيسي نتيجة نقص الوقود.

وسط القطاع

وارتفع عدد الشهداء إلى 18 شهيداً جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة كراجة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل اربعة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما ادى لارتقاء اربعة شهداء على الاقل.