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مستوطنون يلقون المواد المشتعلة باتجاه"الأونروا"في القدس للمرة الثانية..

الثلاثاء 14 مايو 2024 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يلقون المواد المشتعلة باتجاه"الأونروا"في القدس للمرة الثانية..



القدس المحتلة / سما/

قام المستوطنون في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، بإلقاء مواد مشتعلة باتجاه مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

ونشر المستوطنون تسجيلات لاشتعال النيران في ساحة مقر الوكالة، بعد القاء المواد المشتعلة باتجاهها.

كما قام المستوطنون بإلقاء الحجارة، باتجاه الموظفين خلال تواجدهم داخل مقر الوكالة.

وخلال أقل من أسبوع، قام المستوطنون باضرام النيران مرتين داخل مقر الوكالة، إضافة الى حرق خرطوم المكيف المثبت على نافذة الحراس عند باب الوكالة.

ومنذ شهر شباط الماضي، تنظم المظاهرات أمام مقر الوكالة، ويقوم المستوطنون بإغلاق بابها وطريقها أمام لعرقلة وصول الموظفين اليها، كما يضعون الأعلام الإسرائيلية على أسوارها، والملصقات التي تدعو الى طردها واغلاقها على لافتات الوكالة وأسوارها.

ويوم الجمعة الماضي اغلق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح في القدس، بعد اضرام النيران داخلها.

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