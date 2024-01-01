"وول ستريت جورنال" : مصر تدرس خفض العلاقات مع إسرائيل

سما / وكالات /

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الثلاثاء) أن مصر تدرس خفض وتبريد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح.

و تدرس القاهرة حسب زعم الصحيفة إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب.

وقال مصدر مصري للصحيفة: "حتى هذه اللحظات، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو تدمير كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر شاحنة مساعدات واحدة إلى المعبر.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستنضم وتدعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي ، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.