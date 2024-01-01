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واشنطن : اسرائيل حشدت قوات كبيرة لشن عملية واسعة في رفح

الثلاثاء 14 مايو 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : اسرائيل حشدت قوات كبيرة لشن عملية واسعة في رفح



سما / وكالات /

تقدر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح للمضي قدماً في هجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة.

هذا ما نقلته شبكة سي إن إن صباح اليوم (الثلاثاء) عن اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، فإن كبار المسؤولين الأمريكيين ليسوا متأكدين مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت بالفعل قرارًا بشن مثل هذا الهجوم - وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن .

وبحسب أحد المصادر، فإن إسرائيل لم تقترب حتى من الاستعدادات لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الموجودين في محيط رفح. وحذر المسؤول من أنه لم يتم بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى للسكان.

في الأسبوع الماضي هدد بايدن بصوته بوقف إرسال القنابل وقذائف المدفعية إلى إسرائيل إذا شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، تتجاوز العملية الجارية حالياً.

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