الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 جنود بقصف بقذائف الهاون على منطقة معبر رفح

غزة / سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إصابة 10 جنود في قصف بقذائف الهاون على منطقة معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري للإذاعة دورون كادوش: “تطلق حماس قذائف الهاون عدة مرات يوميا على قوات الجيش في مناطق المعابر والممر”، في إشارة لممر “نتساريم” الذي أقامه الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وأضاف: “اليوم (الاثنين)، على غرار حادثة كرم أبو سالم (قصف بالهاون في 5 مايو/أيار الجاري على المنطقة المحاذية لقطاع غزة أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 10) تمكنت حماس مرة أخرى من القيام بهجوم أسفر عن العديد من الإصابات، وهذه المرة عند معبر رفح”.

ولفت إلى أن “الهجوم بقذائف الهاون على منطقة معبر رفح خلف 10 إصابات، بينها 3 خطيرة و6 متوسطة”.