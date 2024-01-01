أردوغان: حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة من قبل اسرائيل

سما / وكالات /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حماس "حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة".





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة.



وأضاف أردوغان: "لا أرى حماس تنظيما إرهابيا بل على العكس أراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم".



وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء".



وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين".