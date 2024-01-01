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أبو عبيدة: انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى اسرائليين

الإثنين 13 مايو 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى اسرائليين



غزة / سما/

 قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي انقطع اتصال الحركة بمجاهدين يحرسون 4 أسرى إسرائيليين بينهم هيرش جولدبيرج بولين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في اليوم الـ220 من عدوانها على قطاع غزة 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35091 شهيدا و78827 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية فى بيان اليوم الإثنين، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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