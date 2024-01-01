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رئيس “الشاباك” يعترف: فشلنا في توفير الأمن لشعب إسرائيل في 7 أكتوبر ونشعر بالخسارة ونحقق في هجوم حماس

الإثنين 13 مايو 2024 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس “الشاباك” يعترف: فشلنا في توفير الأمن لشعب إسرائيل في 7 أكتوبر ونشعر بالخسارة ونحقق في هجوم حماس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار، الاثنين، إن جهازه فشل في توفير الأمن لشعب إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ويوم 7 أكتوبر الماضي هو اليوم الذي فاجأت فيه “حماس” إسرائيل بهجوم على غلاف قطاع غزة ما خلف الاف القتلى والجرحى الإسرائيليين.
ونقلت هيئة البث العبرية عن بار قوله في مراسم إحياء جنود إسرائيل القتلى بالحروب في مقر “الشاباك”: “نشعر جميعًا بأن نفس الغطاء الأمني الذي كنا فخورين به دائمًا – فشلنا في توفيره لشعب إسرائيل في 7 أكتوبر”.
وأضاف: “نشعر جميعًا بالخسارة، والشعور بأنه كان بإمكاننا منع حدوثها، وبوصفي رئيسًا ل “الشابك” ومسؤولًا عن أنشطتها، أشعر بذلك أكثر من أي شخص آخر”.

وتابع بار: “نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس في 7 أكتوبر. تحقيق مؤلم وهام. سنتعلم من هذا ونصلح المطلوب. هذا هو واجبنا تجاه شعب إسرائيل، وهذا واجبنا تجاه الذين سقطوا، وبدون الثقة بمؤسسات الدولة وأبنائها، ليس لنا الحق في الوجود”.
وأحيت إسرائيل الأحد والاثنين ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 1948.
وتشمل المراسم كلمات وزيارات الى المقابر العسكرية في أنحاء إسرائيل.

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