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نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس"

الإثنين 13 مايو 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الأحد، إن هناك نقاشا دائرا بشأن "نفي قادة حماس".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله:

إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا.
نأمل أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة.
نناقش نفي قادة حماس، لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة.
إنهم يسألون عما سنفعله في اليوم التالي للحرب، أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس.
لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما ما تزال حماس موجودة فيه.

 

سندافع عن أنفسنا بأنفسنا ولا نطلب ذلك من الجنود الأميركيين أو من الآخرين.
سندمر حماس. هدفنا الثاني هو إعادة المختطفين. نحن ملتزمون بذلك ولهذا السبب نمارس الضغط العسكري. إننا نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث من قبل.

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