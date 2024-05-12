طقس فلسطين : انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا بارداً نسبياً نهارا بارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردًا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام معتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنيّن خلال يومي الإثنين والثلاثاء من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تسقط فيها الأمطار.