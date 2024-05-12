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السيناتور فان هولين يهاجم هيلاري كلينتون بسبب انتقادها للتظاهرات الجامعية التضامنية مع فلسطين

الإثنين 13 مايو 2024 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيناتور فان هولين يهاجم هيلاري كلينتون بسبب انتقادها للتظاهرات الجامعية التضامنية مع فلسطين



واشنطن/سما/

انتقد السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون يوم الأحد بسبب تصريحاتها، الأسبوع الماضي، التي وصفت معظم الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد بأنهم من الجاهلين وغير المطلعين.

وقالت كلينتون يوم الخميس إن الطلاب الذين تظاهروا على مئات الجامعات احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة “لا يعرفون الكثير على الإطلاق عن تاريخ الشرق الأوسط، أو بصراحة عن التاريخ في العديد من مناطق العالم،  بما في ذلك في بلادنا”.

ورفض فان هولين تعليقات كلينتون خلال ظهوره في برنامج “واجه الأمة” على شبكة سي بي إس يوم الأحد مع مارغريت برينان.

وقال: “اعتقدت يا مارغريت أن تعليقات وزيرة الخارجية كلينتون، في هذا الصدد، كانت تتجاهل تمامًا مخاوف الطلاب بشأن الأزمة الإنسانية الفظيعة وارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وكان الديمقراطي من ولاية ماريلاند أحد أكثر المتشككين صراحةً في رد فعل إدارة الرئيس بايدن على الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة في مجلس الشيوخ.

وقد حث الرئيس على إبطاء شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مستشهدا بالأزمة الإنسانية في غزة، ورفض تقريرا لوزارة الخارجية لم يوضح بشكل حاسم ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في الحرب على غزة.

وقال في مواجهة مباشرة لتعليقات كلينتون “أعتقد أن الغالبية العظمى من الطلاب يحتجون، ويتابعون عن كثب ما يحدث في غزة”. “إنهم يرون أن عدد القتلى المدنيين مرتفع للغاية.”

وأضاف “يمكننا بالتأكيد إعادة النظر في التاريخ والمفاوضات السابقة، لكنني أعتقد أن الغالبية العظمى من الطلاب – ليس كلهم، وهناك البعض، هناك بعض العناصر السيئة للغاية المتورطة، وكذلك من جانب الاحتجاجات المضادة – لكنني أعتقد وأضاف أن الطلاب يفهمون ما يحدث في غزة فيما يتعلق بالضحايا المدنيين”.

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