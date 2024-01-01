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سوليفان يجدد لنظيره الإسرائيلي مخاوف بايدن بشأن عملية رفح

الأحد 12 مايو 2024 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوليفان يجدد لنظيره الإسرائيلي مخاوف بايدن بشأن عملية رفح



واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض، الأحد، إن “المستشار الأمني القومي الأمريكي جايك سوليفان جدد لنظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن احتمال شن عملية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

وجدد سوليفان لنظيره الإسرائيلي، خلال محادثة هاتفية، مخاوف الرئيس بايدن بشأن احتمال شن عملية برية عسكرية كبيرة في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، وفق بيان البيت الأبيض.

وأكد سوليفان التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل، وهزيمة حركة حماس في غزة.

كما ناقشا الوضع في غزة والجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

من جهته، قال هنغبي إن إسرائيل تأخذ المخاوف الأمريكية بعين الاعتبار.

واتفق الجانبان على إقامة اجتماع جديد قريبًا، حسب المصدر نفسه.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم السادس بعد أن أعلنت السيطرة عليه صباح الثلاثاء.

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