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شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

الأحد 12 مايو 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج



غزة/سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم البريج بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج، وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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