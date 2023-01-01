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"يديعوت" تنشر أسماء 1538 إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر

الأحد 12 مايو 2024 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تنشر أسماء 1538 إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، على صفحتها الأولى أسماء 1538 جنديا ومدنيا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وظهرت أسماء 716 جنديا إسرائيليا، و822 مدنيا قتلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مكتوبة بخط صغير للغاية مع خلفية سوداء على الصفحة الأولى للصحيفة في عددها الصادر الأحد 12 مايو/ أيار 2024.

وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إن أكثر من 1500 من جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين قُتلوا منذ بداية الحرب.

وتحيى إسرائيل الأحد والاثنين، ذكرى جنودها الذي قتلوا خلال الحروب والمعارك التي خاضتها منذ تأسيسها في 1948، وكذلك المدنيين الذين قتلوا في "الأعمال العدائية"، ضمن ما يسمى "يوم الذكرى".

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، فإن 716 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في غزة ( 642 من الجيش، و68 من الشرطة، و6 من جهاز الأمن العام "شاباك")، بينما قتل 822 مدنيا إسرائيليا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 113 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

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