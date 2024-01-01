هنية يلتقي رئيس المخابرات التركية في الدوحة

الدوحة/سما/

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، السيد إبراهيم قالن رئيس جهاز المخابرات التركي والوفد المرافق، وذلك اليوم الأحد في الدوحة.

وبُحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ضوء موافقة الحركة على مقترح الوسطاء وما أعقبه من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح وعدد من المدن الفلسطينية الأخرى في القطاع، بما في ذلك في شمال القطاع، وإجهاض جهود الوسطاء في التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب وإطلاق النار.

وأشاد رئيس الحركة بالمواقف التركية الأخيرة التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاصة الانضمام إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ووقف التجارة مع الاحتلال وغيرها من القرارات التي تضاف إلى المواقف الثابتة لتركيا من فلسطين وقضيتها.

وسلّم رئيس الحركة لرئيس المخابرات التركية ملفا خاصا يتضمن ما يقوم به الاحتلال من تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين في سجونه يتضمن العديد من المعلومات والقرارات الموثقة بهذا الخصوص ونتائجها على المعتقلين وحالات الوفاة داخل السجون.

من جانبه رحب رئيس جهاز المخابرات التركي بموقف حماس من مبادرة الوسطاء.

وأكد على مواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية وجهودها من أجل وقف الحرب ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما وعد بمتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال.