حماس" تشيد بمصر وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى السير على خطاها

غزة/سما/

ثمنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية".



وقالت حماس، في بيان لها، إنها "تثمن أيضا إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".



ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى "اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".





وقالت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق اليوم، إن مصر تعتزم التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.



وكانت جنوب أفريقيا طلبت، الجمعة الماضي، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.



وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.