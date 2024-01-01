غوتيريش: حرب غزة تجعل أعدادا هائلة من الفلسطينيين بلا مأوى وجوعى

الكويت/سما/

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من أن “حرب غزة تتسبب في معاناة إنسانية مروعة، وجعل أعدادا هائلة من الفلسطينيين بلا مأوى، وجوعى، ومصدومين”.

جاءت تصريحات غوتيريش في كلمة بالفيديو أمام “المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل”، الذي تستضيفه الكويت.

وشدد المسؤول الأممي على أنه “وسط الظلام، فإن التزام المجتمع الإنساني بمساعدة ودعم الفلسطينيين هو بصيص من الضوء”.

وجدد غوتيريش، نداءه ونداء العالم من أجل وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

واعتبر أن “وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية، حيث سيكون طريق العودة طويلا من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب”.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم السادس بعد أن أعلنت السيطرة عليه صباح الثلاثاء.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة “بشكل فوري”، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، شرقي المدينة.

وحذرت حركة “حماس”، السبت، من تداعيات سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه منذ الثلاثاء الماضي، ما “ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء قطاع غزة المحاصر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل قوات الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة