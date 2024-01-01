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جيش الاحتلال يعلن إصابة 50 جنديا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

الأحد 12 مايو 2024 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إصابة 50 جنديا خلال 24 ساعة في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق الأحد إصابة ضابط برتبة عميد، بجروح متوسطة في معركة داخل قطاع غزة الجمعة، ما يرفع حصيلة جرحاه المعلنة إلى 3457 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أصيب نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشيت بجروح متوسطة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي”.

والمنظومة الأمنية الإسرائيلية هي “وحدة مسؤولة عن إجراء عمليات مراقبة وتدقيق لمنظومة الأمن بأكملها، بما في ذلك الجيش والوحدات السرية وغير السرية التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك المؤسسات الحكومية الخاضعة لمسؤولية وزير الدفاع”، وفق الموقع الرسمي لوزارة الجيش الإسرائيلية.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن العميد “بار شيشيت” أصيب في كتفه في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، خلال مرافقته قوات اللواء “ناحال” الذي نشأ فيه.

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