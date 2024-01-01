الاحتلال يعترف بإصابة ضابط كبير في حي الزيتون.. أرفع رتبة منذ العدوان

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام الاحتلال، عن إصابة ضابط كبير برتبة عميد، بنيران المقاومة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.



وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن العميد يوغيف بار شيشت، أصيب بجراح متوسطة في معارك بقطاع غزة، يوم السبت.



ويشغل شيشت، منصب نائب مراقب المنظومة الدفاعية بجيش الاحتلال، وتعرض لإصابة بشظية اخترقت جسده في منطقة حي الزيتون، خلال تواجده مع قوات الاحتلال.

وكان شيشت الذي يعد أكبر رتبة أعلن عن إصابتها في قطاع غزة، حتى الآن منذ العدوان، أحد المشاركين في لواء الناحال الذي انضم إليه منذ بداية العدوان على القطاع، بعد مقتل قائد اللواء يوناتان شتاينبرغ، في عملية طوفان الأقصى.



وشغل الضابط المصاب، مناصب عديدة، في قيادة وحدات بجيش الاحتلال، وكان ضابط عمليات في القيادة الجنوبية، الكتيبة 50 في لواء الناحال، وشارك في العدوان على بيت حانون شمال القطاع.



يشار إلى أن جيش الاحتلال، اعترف بمقتل أربعة من جنوده، وإصابة اثنين بجروح خطرة، من لواء الناحال، في معارك بحي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وكشفت المقاومة، أنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار، بعد نصب كمين لجنود الاحتلال ما أدى إلى