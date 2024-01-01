إصابة أربعة من رجال الشرطة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية

برلين/سما/

أصيب أربعة من رجال الشرطة الألمانية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة برلين السبت.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة الأحد اتخاذ إجراءات مقيدة للحرية بحق 49 شخصا وفتح تحقيقات جنائية بحق 39 شخصا من المشاركين في مظاهرة السبت.

وخلال المظاهرة التي جابت منطقتي نويكولن وكرويتسبرغ في برلين ووصل عدد المشاركين فيها إلى 1500 شخص، تم ترديد شعارات مؤيدة للفلسطينيين. وذكرت الشرطة أنه تم ترديد عبارة معادية للسامية عبر أحد مكبرات الصوت المحمولة على عربات.

وأضافت الشرطة أنه عندما انتهت المظاهرة في المساء، قام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات على أفراد الشرطة مشيرة إلى أن الأفراد المصابين تمكنوا من مواصلة خدمتهم.

وتحقق الشرطة حاليا في عدد من المخالفات من بينها الاشتباه في انتهاك قانون حرية التجمع ومحاولة إطلاق سراح أشخاص مقبوض عليهم ومحاولة الاعتداء على مسؤولي إنفاذ القانون.

(د ب أ)