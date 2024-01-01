وزيرة خارجية سلوفينا : غلق معبر رفح "كارثة"..

القاهرة/سما/

استنكرت وزيرة خارجية سلوفينيا، استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لليوم الخامس على التوالي، ووصفت ذلك بالكارثة.

وأكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، خلال الموتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ،يوم الأحد، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ بافعلها تجاه المدنين في قطاع غزة.

وتابعت وزيرة الخارجية السلوفينية، أن بلادها اتخذت موقف لما يحدث تجاه المدنين في غزة، بزيادة دعم الأونروا، والاعتراف بحقوق فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي أول تعليق من وزير الخارجية المصري سامح شكري، على حقيقة خرق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، قال شكري، أن "اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية خيار استراتيجي اتخذته القاهرة منذ أكثر من 4 عقود".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن"، موضحًا أن "الاتفاقية لها آليات يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تمت".

وأكمل: "الاتفاقية لها آليات خاصة بالتعامل مع المخالفات لو وجدت، والأمر يتم في إطار فني وكذلك إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور".