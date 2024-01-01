  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزيرة خارجية سلوفينا : غلق معبر رفح "كارثة"..

الأحد 12 مايو 2024 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية سلوفينا : غلق معبر رفح "كارثة"..



القاهرة/سما/

استنكرت وزيرة خارجية سلوفينيا، استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لليوم الخامس على التوالي، ووصفت ذلك بالكارثة.

وأكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، خلال الموتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية  المصري سامح شكري ،يوم الأحد، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ بافعلها تجاه المدنين في قطاع غزة.

وتابعت وزيرة الخارجية السلوفينية، أن بلادها اتخذت موقف لما يحدث تجاه المدنين في غزة، بزيادة دعم الأونروا، والاعتراف بحقوق فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي أول تعليق من وزير الخارجية المصري سامح شكري، على حقيقة خرق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، قال شكري، أن "اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية خيار استراتيجي اتخذته القاهرة منذ أكثر من 4 عقود".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن"، موضحًا أن "الاتفاقية لها آليات يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تمت".

وأكمل: "الاتفاقية لها آليات خاصة بالتعامل مع المخالفات لو وجدت، والأمر يتم في إطار فني وكذلك إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور".

الأكثر قراءة اليوم

عمرو أديب يهاجم منتقدي المقاومة في غزة (شاهد)

هجوم إسرائيلي كبير على مصر: انضمام القاهرة لدعوى جنوب إفريقيا يعكس تردي العلاقات الثنائية

صحيفة أمريكية : واشنطن وعدت إسرائيل بتحديد "موقع قادة حماس" مقابل وقف اجتياح رفح

بلينكن: حماس باقية مهما فعلت "اسرائيل" في رفح

"القسام" تنفذ سلسلة عمليات ضخمة في مخيم جباليا

قادة إسرائيليون كبار: لتهدئة في غزة والشمال وإتمام صفقة حتى لو بقي السنوار

"المالية "تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها

الأخبار الرئيسية

الغارديان: أوامر الإخلاء المتكررة بغزة تكشف ضعف استراتيجية "إسرائيل"

c828cb32-0fa6-464c-a0e0-7439fdfc90a1

قادة إسرائيليون كبار: لتهدئة في غزة والشمال وإتمام صفقة حتى لو بقي السنوار

رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في 7 أكتوبر

بلينكن: حماس باقية مهما فعلت "اسرائيل" في رفح

هجوم إسرائيلي كبير على مصر: انضمام القاهرة لدعوى جنوب إفريقيا يعكس تردي العلاقات الثنائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية