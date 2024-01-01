أردوغان في هجوم جديد على نتنياهو: أساليبه في الإبادة الجماعية التي تجري بقطاع غزة تُثير غيرة هتلر

اسطنبول / وكالات/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ “مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة” الزعيم النازي أدولف هتلر.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، نشرت الأحد، عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، ولفت إلى أن نتنياهو تخطى هتلر في أساليب “الإبادة الجماعية”.

وقال: “نتنياهو بلغ مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يجعل هتلر يغار منه”.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن “حماس وافقت على وقف إطلاق النار لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتختلق حججا بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله”.