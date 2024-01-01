"الأونروا" تقرر اغلاق مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس بعد إضرام إسرائيليين النار بمحيطه

القدس المحتلة/سما/

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إن إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن لازريني إغلاق مقر وكالة أونروا في حي الشيخ جراح في القدس، حتى يتم استعادة الأمن.

وأوضح لازاريني في منشور عبر (اكس)، أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية، كما يوجد في المقر الرئيسي لأونروا محطة بنزين وديزل لأسطول سيارات الوكالة، مضيفاً: "اضطر مديرنا بمساعدة موظفين آخرين إلى إخماد الحريق بأنفسهم، واستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل طفايات الحريق الإسرائيلية والشرطة".

وأفاد لازاريني بعدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين خلال وقت الحريق الذي حدث ذلك أثناء تواجد موظفي الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في المجمع.

وتحدث لازاريني عن وجود حشد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع وهم يهتفون "أحرقوا الأمم المتحدة".