  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا" تقرر اغلاق مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس بعد إضرام إسرائيليين النار بمحيطه

الخميس 09 مايو 2024 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تقرر اغلاق مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس بعد إضرام إسرائيليين النار بمحيطه



القدس المحتلة/سما/

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إن إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن لازريني إغلاق مقر وكالة أونروا في حي الشيخ جراح في القدس، حتى يتم استعادة الأمن.

وأوضح لازاريني في منشور عبر (اكس)، أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية، كما يوجد في المقر الرئيسي لأونروا محطة بنزين وديزل لأسطول سيارات الوكالة، مضيفاً: "اضطر مديرنا بمساعدة موظفين آخرين إلى إخماد الحريق بأنفسهم، واستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل طفايات الحريق الإسرائيلية والشرطة".

وأفاد لازاريني بعدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين خلال وقت الحريق الذي حدث ذلك أثناء تواجد موظفي الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في المجمع.

وتحدث لازاريني عن وجود حشد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع وهم يهتفون "أحرقوا الأمم المتحدة".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: مجموعة تعلن مسؤوليتها عن مقتل “رجل أعمال” إسرائيلي في الإسكندرية

سموتريتش يوجه إنذارا إلى نتنياهو: أمامك 4 أيام..

مصدر مصري: هناك إشارات على نضوج اتفاق لهدنة في غزة

5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

كوخافي: وقف الحرب على غزة هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين

واشنطن: معبر رفح مسؤولية "إسرائيل"

عضو بالكنيست الإسرائيلي: إما صواريخ أمريكية دقيقة أو سنقوم بتدمير عشرات المباني

الأخبار الرئيسية

مصادر أمريكية : محادثات التهدئة في القاهرة توقفت بسبب الهجوم الاسرائيلي على رفح …

"كان العبرية" : حكومة الطوارئ قد تنهار قريباً وغانتس وآيزنكوت سينسحبان

مستوطنون يشعلون النيران في مقر الاونروا في القدس المحتلة

الحية

وفد حماس يغادر القاهرة إلى الدوحة

الجمعية العامة

الجمعية العامة تصوت غدا على مشروع قرار يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية