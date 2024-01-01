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البيت الأبيض يوضح اسباب التوتر بين بايدن ونتنياهو …

الخميس 09 مايو 2024 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يوضح اسباب التوتر بين بايدن ونتنياهو …



واشنطن / وكالات /

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إلى التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، قائلا إن "الرئيس جو بايدن كان واضحا بأننا لا نؤيد عملية برية في رفح، حيث يعيش مليون شخص بدون مأوى".

وقال الرئيس بايدن ذلك مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرض طرقا بديلة لهزيمة حماس."

أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "سيواصل الرئيس تزويد إسرائيل بالقدرات العسكرية التي تحتاجها، لكنه لا يريد استخدام أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية في عمليات محددة وفي منطقة محددة".

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