مصادر أمريكية : محادثات التهدئة في القاهرة توقفت بسبب الهجوم الاسرائيلي على رفح …

القدس المحتلة/سما/

صرح مصدر أمريكي مطلع بأنه تقرر وقف محادثات التهدئة بشكل مؤقت بسبب الوضع الحالي في رفح.

فيما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء إن "الجولة الحالية من المحادثات في القاهرة انتهت، وقدم الوفد الإسرائيلي تحفظاته للوسطاء بشأن اقتراح حماس". وأضاف أن إسرائيل "ستواصل العملية في رفح وقطاع غزة بأكمله كما هو مخطط لها".

في غضون ذلك قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية ان الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة عائدا إلى إسرائيل.

فيما غادر رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز محادثات المفاوضات في القاهرة وعاد إلى واشنطن.

وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن ذلك يشير إلى "الوضع المعقد" للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، بعد ثلاثة أيام من تقديم حماس اقتراحها لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن وفد الحركة في القاهرة عاد إلى الدوحة، وأن "الدخول إلى رفح واحتلال المعبر كان يهدف إلى تخريب جهود الوساطة". وحتى الآن لا يزال الوفد الإسرائيلي في القاهرة.