"كان العبرية" : حكومة الطوارئ قد تنهار قريباً وغانتس وآيزنكوت سينسحبان

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية أن حكومة الطواريء التي تشكلت في أعقاب عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد تنهار إذا لم يتم إحراز تقدم على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق تبادل اسرى في الأيام المقبلة.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإن المعسكر الوطني برئاسه پني غانتس يعتزم الانسحاب من الحكومة لانه يعتقد أن المفاوضات حول الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وأن فرص التوصل إلى صفقة قريبا منخفضة وعليه قد ينسحب من الحكومة.

بحسب التقرير "لقد تعهد غادي آيزنكوت بشكل واضح بأنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم فسوف ينسحب.