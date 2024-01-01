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فيديو كتائب القسام تهدد "إسرائيل": سندك هيبة جيشكم

الخميس 09 مايو 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو كتائب القسام تهدد "إسرائيل": سندك هيبة جيشكم



غزة / سما /

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من الاستعدادات والقدرات العسكرية لسلاح المدفعية في الكتائب.

وعنونت كتائب القسّام المشاهد بعبارة "سندك هيبة جيشكم"، في رسالة تحد واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

وفي بيانات أخرى منفصلة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، دك قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

كما استهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وتشهد مناطق التوغل في قطاع غزة اشتباكات عنيفة ومستمرة، في ظل مواصلة فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، التصدي للحرب الوحشية التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 216 يومًا.

#كتائب القسام

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