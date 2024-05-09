تفجير منزل الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط

القدس / سما /

فجرت سلطات الاحتلال، شقة الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد وفرق مختلفة مخيم شعفاط من عدة محاور، وحاصرت البناية السكنية التي تضم شقة الشهيد جمجوم، واخلوا كافة الشقق السكنية واجبرت السكان على الخروج من منازلهم.

وقامت القوات بإغلاق محيط البناية السكنية بالكامل، وانتشرت في محطيها، فيما شرع خبراء المتفجرات بزراعة المتفجرات في الشقة السكنية، ثم قاموا بتفجيرها.

وأغلقت القوات الشقة السكنية شهر شباط الماضي بعد عدة ايام من تنفيذ جمجوم عملية إطلاق النار، ومنعت عائلة الشهيد من استخدامها .

وكان يعيش في الشقة زوجة الشهيد وأطفاله الأربعة.