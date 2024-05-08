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القوات اليمنية تستهدف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن

الخميس 09 مايو 2024 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات اليمنية تستهدف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن



صنعاء / سما /

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثي، يوم الخميس، استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإصابتهما بشكل دقيق.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، في بيان وصل وكالة "صفا"، باستهداف السفينتين (MSC DEGO) و(MSC GINA) الإسرائيليتين في خيلج عدن من خلال عملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية.

وأشار المتحدث إلى تنفيذ القوة الصاروخية التابعة للقوات اليمنية عمليتين نوعيتين استهدفتا سفينة (MSC VITTORIA) مرة في المحيط الهندي والأخرى في البحر العربي، مؤكدا أن "الإصابة كانت مباشرة".

وأكد سريع متابعة القوات اليمنية لتطورات الموقف في قطاع غزة، وأنها "لن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وفي الثالث من أيار/ مايو الجاري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدءها المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الكيان الإسرائيلي باستهداف السفن كافة التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط.

#خليج عدن

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