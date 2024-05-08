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طائرات التجسس البريطانية نفذت 200 طلعة جوية فوق غزة

الخميس 09 مايو 2024 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات التجسس البريطانية نفذت 200 طلعة جوية فوق غزة



غزة / سما /

نفذت طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو البريطاني أكثر من 200 طلعة تجسسية فوق غزة في إطار مساعدة اسرائيل في الحرب.

منذ اليوم الذي قُتل فيه ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في قصف إسرائيلي على غزة، جمعت طائرة التجسس البريطانية ألف ساعة من المعلومات الاستخبارية.

أفادت تقارير بريطانية أن الطائرات البريطانية هبطت في قاعدة نبفتيم الإسرائيلية في الثاني من فبراير. هذه هي طائرات R1 SHADOW التي لديها القدرة على توفير المعلومات اللازمة للحصول على أهداف للهجوم. ونفذت الطائرات أكثر من 200 طلعة جوية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول. في مارس كان هناك 44 طلعة جوية.

ونظرا لاحتمال أن تصدر محكمة الجنايات في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزرائه، فقد برزت مخاوف في بريطانيا من احتمال أن تكون شخصيات بريطانية أيضا في خطر بسبب تعاونها في هذه الحرب. وقد يشمل ذلك وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس.

أقلعت الطائرات البريطانية من قاعدة القوات الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص، واستغرقت كل طلعة ست ساعات.

تعمل طائرات التجسس R1 من قاعدتها الدائمة في ويدينغتون بالمملكة المتحدة. ومؤخرًا، خصص الجيش البريطاني 110 ملايين جنيه إسترليني لتحديث الطائرات وزيادة الأسطول من ست إلى ثماني طائرات من هذا النوع.

#طائرات التجسس البريطانية #طائرات الاستطلاع #اسرائيل #الحرب #غزة

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