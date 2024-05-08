اعتقالات في الضفة الغربية

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت 11 مواطنا هم: محمود علي ديرية (22 عاما)، وثائر أديب ثوابتة، والشقيقين مالك وحسام كمال ثوابتة، ومحمد عبد الرحمن الكار (60 عاما)، ونجليه جهاد وثائر، وحفيده محمد عماد الكار (21 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها في بيت فجار، كما اعتقلت محمد عوض أبو هنية (35 عاما) ومحمد نادر صومان من بلدة الدوحة، ومحمود تيسير المشايخ، من مخيم عايدة.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد ومحمد سعادة المحيسري، عقب دهم منزل ذويهما في حي أم الشرايط غرب البيرة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت واعتقلت الشاب عبادة عدنان طعيمة.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة حلحول الشابين ياسر زماعره وعميد محمد القشقيش.