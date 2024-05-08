أجواء خماسينية وكتلة حارة تضرب البلاد

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تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا الى صاف حارا وجافا ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 10/05/2024: تتأثر البلاد باجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة ومغبرة حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية حيث يكون الجو شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا ومغبرًا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 11/05/2024: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر الأرصاد الجوية يومي الخميس والجمعة:

1-من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات الذروة.

2-خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة؟4 3- المواطنين الذين يعانون من الامراض الصدرية والتحسس الموسمي.