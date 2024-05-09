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بايدن: القنابل التي أوقفنا إرسالها لـ"إسرائيل" قتلت مدنيين في غزة

الخميس 09 مايو 2024 02:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: القنابل التي أوقفنا إرسالها لـ"إسرائيل" قتلت مدنيين في غزة



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى يوم الأربعاء إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل – التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة – إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.

وقال بايدن في مقابلة على برنامج “Erin Burnett OutFront” ستبثها شبكة “سي إن إن” الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء (توقيت شرق أمريكا)  في إشارة إلى القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي أوقفها بايدن مؤقتًا: “لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية”.

وأضاف بايدن “لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخياً للتعامل مع المدن”.

وأشارت شبكة “سي إن إن ” إلى أن إعلان بايدن عن استعداده لربط الأسلحة الأمريكية بالتصرفات الإسرائيلية يشكل نقطة تحول في حرب غزة منذ 7 أشهر. وكان اعترافه بأن القنابل الأمريكية قد استخدمت لقتل المدنيين في غزة بمثابة اعتراف صارخ بدور الولايات المتحدة في الحرب.

وقد تعرض الرئيس لضغوط غير عادية، بما في ذلك من أعضاء حزبه، للحد من شحنات الأسلحة وسط الأزمة الإنسانية في غزة.

وحتى الآن، رفض الرئيس تلك الدعوات وأيد بقوة الحرب الإسرائيلية ومع ذلك، يبدو أن الغزو الوشيك لرفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، والتي يلجأ إليها أكثر من مليون مدني فلسطيني، قد غيّر حسابات الرئيس.

وبحسب ما ورد، قال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.

وقال: “سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا”. “لكن هذا خطأ. لن نقوم بذلك – لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية”.

وقد أوقفت الولايات المتحدة بالفعل شحنة من “الذخائر ذات الحمولة العالية” بسبب العمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح دون خطة للمدنيين هناك، وفقًا للبنتاغون، على الرغم من أنها قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الشحنة. وقالت الإدارة إنها تراجع احتمال بيع أو نقل ذخائر.

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