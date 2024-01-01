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حماس: "إسرائيل" غير جادة بالتوصل لاتفاق

الخميس 09 مايو 2024 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "إسرائيل" غير جادة بالتوصل لاتفاق



غزة/سما/

 أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة متمسكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه. وقال الرشق في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء “حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم”.

وقال الرشق إن إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم المفاوضات كغطاء لاجتياح رفح واحتلال المعبر.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بحضور وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

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