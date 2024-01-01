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عضو بالكنيست الإسرائيلي: إما صواريخ أمريكية دقيقة أو سنقوم بتدمير عشرات المباني

الخميس 09 مايو 2024 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست الإسرائيلي: إما صواريخ أمريكية دقيقة أو سنقوم بتدمير عشرات المباني



القدس المحتلة/سما/

انتقدت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب من حزب "الليكود" الحاكم الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة الأمريكية مؤقتا لإسرائيل.


وقالت تالي غوتليب: "الولايات المتحدة تهدد بأنها لن تزودنا بصواريخ دقيقة.. لدي أخبار للولايات المتحدة.. لدينا صواريخ غير دقيقة ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا". 

وأضافت "في حال توقفت الولايات المتحدة عن مدنا بالصواريخ الموجهة الدقيقة فسنقوم باستخدام الصواريخ الغير دقيقة.. وبدلا من تدمير مبنى محددا سنقوم بتدمير عشرة مبان".

وتابعت قائلة: "إذا كنت تعتقد أن الولايات المتحدة تساعد قوة الردع الإسرائيلية فأنت مخطئ".

وأردفت قائلة: "التعليمات من واشنطن التعليمات لا تفعل هذا أو ذاك.. نحن بحاجة إلى القيام بما هو صحيح من أجل أمن إسرائيل وما هو صحيح من أجل صمود إسرائيل".

رد أمريكي
وردا على ذلك، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عضو الكنيست تالي غوتليب حيث قال: "تصريحاتها فظيعة وعلى المسؤولين ألا يتحدثوا بهذه الطريقة".

وأشار ماثيو ميلر إلى تجميد شحنات الأسلحة، وصرح بأن الولايات المتحدة علقت شحنات من الذخيرة وأنهم يفكرون في تجميد شحنات إضافية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألقت عضو الكنيست غوتليب باللوم على إدارة بايدن، وكتبت على حسابها على منصة "X": "الولايات المتحدة وهي واحدة من أكبر داعمي حماس منعت هجوما في رفح.. الولايات المتحدة حريصة على الكذب.. العدو لا يفهم سوى الأفعال وليس التهديدات".

وأضافت "أنا لا أؤمن بحماس! أنا لا أؤمن بحماس! كان من الواضح بالنسبة لي أنه فقط باستخدام القوة والمزيد من القوة سنتمكن من إخضاع حماس.. حماس "توافق" عليك".

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