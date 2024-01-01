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واشنطن: معبر رفح مسؤولية "إسرائيل"

الخميس 09 مايو 2024 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: معبر رفح مسؤولية "إسرائيل"



واشنطن/سما/

قالت الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن معبر رفح بات من مسؤولية إسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل "ضرورة فتحه قريبا".

وذكرت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوف بشان عملية محتملة في رفح وأوضحت ذلك تماما للحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الأربعاء إن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، وذلك مع استمرار قلق واشنطن إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.


وذكر ميلر خلال إفادة صحفية أنه يتوقع أيضا إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وكان الموعد النهائي لتسليم التقرير هو اليوم الأربعاء.

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