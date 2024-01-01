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"لا لعملية رفح ونعم لصفقة التبادل".. متظاهرون يغلقون الطريق أمام وزارة الحرب الإسرائيلية

الأربعاء 08 مايو 2024 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لا لعملية رفح ونعم لصفقة التبادل".. متظاهرون يغلقون الطريق أمام وزارة الحرب الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

خرج مئات المتظاهرين في احتجاجات أمام وزارة الحرب الإسرائيلية، خلال عقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا، مطالبين بتنفيذ صفقة تحرير الأسرى ورافضين العملية العسكرية في رفح.

وأغلق المتظاهرون وأهالي الأسرى الطريق أمام وزارة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الأسرى، ورفضوا العملية العسكرية في رفح.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. كما توغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "العملية في رفح لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة".

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