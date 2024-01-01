جامعة بروكسل توقف تعاونها مع شركاء إسرائيليين بسبب الحرب في قطاع غزة

بروكسل/سما/

قررت جامعة بروكسل الحرة وقف مشروع بحث تكنولوجي مع شركاء إسرائيليين ومراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة إسرائيلية، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا”.

وقالت وكالة “بلجا”، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار قد تم اتخاذه في أعقاب تصاعد الحرب في غزة.

ويتعلق التعاون بمشروع بحث علمي حول الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجامعة، التى تدرس مناهجها باللغة الهولندية في العاصمة البلجيكية، الآن إلى حسم مستقبل تعاونها مع مؤسسات في إسرائيل على أساس كل مشروع على حدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، هناك إجمالي سبعة مشاريع.