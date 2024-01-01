وزير مصري سابق يوضح سبب عدم تحرك جيش بلاده بعد دخول "إسرائيل" محور فلادلفيا

القاهرة/سما/

قال وزير المجالس النيابية المصرية الأسبق، مفيد شهاب، إن ما قامت به إسرائيل في معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من "محور فلادلفيا" يثير قلقا، مؤكدا على جاهزية الجيش المصري.

وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والقانونية الأسبق في مصر وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، قائلا: "احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من محور فلادلفيا فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر".



وأشار شهاب إلى أن "الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية".

وأضاف أنه "إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية فلن تقبل القاهرة ذلك أو تسمح به، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل".

كما أوضح أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر، ويثير قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل"، مؤكدا أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها"