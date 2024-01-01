  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير مصري سابق يوضح سبب عدم تحرك جيش بلاده بعد دخول "إسرائيل" محور فلادلفيا

الأربعاء 08 مايو 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير مصري سابق يوضح سبب عدم تحرك جيش بلاده بعد دخول "إسرائيل" محور فلادلفيا



القاهرة/سما/

قال وزير المجالس النيابية المصرية الأسبق، مفيد شهاب، إن ما قامت به إسرائيل في معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من "محور فلادلفيا" يثير قلقا، مؤكدا على جاهزية الجيش المصري.

وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والقانونية الأسبق في مصر وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، قائلا: "احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من محور فلادلفيا فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر".


وأشار شهاب إلى أن "الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية".

وأضاف أنه "إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية فلن تقبل القاهرة ذلك أو تسمح به، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل".

كما أوضح أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر، ويثير قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل"، مؤكدا أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها"

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تعلن إنجاز بناء ميناء غزة العائم

"هآرتس": شركة أمن أمريكية خاصة ستدير معبر رفح بعد الحرب

سلطة النقد تعلن إطلاق نظام المدفوعات أي براق كبديل للتعامل بالسيولة النقدية

مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

أكسيوس: "إسرائيل" تخطط لإشراك فلسطينيين لا علاقة لهم بحماس بمعبر رفح

مجلس الوزراء: صرف الرواتب فور تحويل المقاصة

اجتماع حاسم في "اسرائيل" لبحث صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

"التايمز": التوغل الإسرائيلي في معبر رفح مناورة من نتنياهو لا قيمة استراتيجية لها

663ba47e42360456633bedfc

واشنطن تعلق شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح.. وتل أبيب تصف القرار بـ”المحبط”

مصدر في حماس: التوصل لاتفاق بات قريباً

عدنان-ابو-حسنة-620x330

الأونروا :"إسرائيل" ترغب في تصفية قضية اللاجئين.. وإعمار غزة يحتاج لعقود

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق في غزة ورفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية