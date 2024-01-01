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انفجار عنيف.. الجيش الإسرائيلي يستهدف محطة أبو جراد للغاز شرق رفح (فيديو)

الأربعاء 08 مايو 2024 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار عنيف.. الجيش الإسرائيلي يستهدف محطة أبو جراد للغاز شرق رفح (فيديو)



غزة/سما/

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محطة أبو جراد للغاز في منطقة الشوكة شرق رفح جتوب قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو انفجارا عنيفا هز محطة أبو جراد شرق رفح، كما تصاعدت ألسنة اللهب عاليا.

وتقع منطقة الشوكة في الجنوب الشرقي من قطاع غزة حيث يحدها من الناحية الغربية مدينة رفح ويفصلها شارع صلاح الدين عن المدينة، ويحدها من الجنوب معبر العودة (صوفا) إلى مصر.


ويحد منطقة الشوكة من الناحية الشرقية الخط الأخضر ومعبر صوفا، ومن الناحية الشمالية منطقة الفخاري.

وتواصل إسرائيل لليوم الثالث على التوالي عمليتها العسكرية في رفح بالتزامن مع جولة جديدة من مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة بهدف التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة ووقف كامل لإطلاق النار.

وسيطر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهو نقطة دخول حيوية للمساعدات القادمة من مصر.

هذا، وتم الإعلان عن العملية العسكرية في رفح بعد ساعات من موافقة حركة "حماس" على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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